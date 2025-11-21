午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２２７、値下がり銘柄数は３２７、変わらずは５３銘柄だった。業種別では３３業種中２５業種が上昇。値上がり上位に不動産、サービス、輸送用機器、陸運など。値下がりで目立つのは非鉄金属、電気機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS