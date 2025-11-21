フォースタートアップスは７日ぶり反発。２０日取引終了後、株式分割を実施すると発表した。１２月３１日を基準日として１株を２株に分割する。 あわせて、スパークス・グループと資本・業務提携すると発表した。スパークスが運営するファンドの投資先企業へ人材紹介などを行う。スパークスは市場買い付けの方法でフォースタ株を３億円、または発行済み株式数の３％を上限に取得