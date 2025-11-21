ＭＦＳが全般リスクオフ環境のなか、カイ気配スタートで逆行高を演じている。同社は住宅ローン比較診断サービスと投資用不動産の仲介ビジネスを展開しているが、２０日取引終了後、全国保証と資本・業務提携し、全国保証を割当先とする第三者割当増資を実施することを発表した。全国保証は議決権割合１０．０％を保有する第２位株主となる予定。この資本・業務提携による業容拡大効果に期待した投資マネӦ