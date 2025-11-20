ＰＲＯＮＩは１２月２４日に東証グロース市場に新規上場する。上場に際して２５万株の公募と１４７万９３００株の売り出し、需要状況に応じて上限２５万９３００株のオーバーアロットメントによる売り出しを実施する。公開価格決定日は１２月１６日。ＢｔｏＢ受発注のマッチングサービス「ＰＲＯＮＩアイミツ」を展開している。主幹事は大和証券。 出所：MINKABU PRESS