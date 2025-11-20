年末商戦のスタートを切るブラックフライデー。石川県内の商業施設でも20日からセールが始まりました。10年目となることしは、アニバーサリーイヤーとして「イオン 超！ブラックフライデー」と題し、最大半額となる商品の数が、去年の2.5倍に拡大しました。食料品や衣料品などを、格安で購入できる過去最大規模のセールだということです。イオンスタイル白山・大久保 淳一 店長：