ファーマフーズは後場動意。上昇率は一時３％を超えた。２０日午後２時１５分ごろ、信州大学と共同で未利用資源の卵殻膜から２種類の次世代型バイオマス由来電極材料の開発に成功し論文を発表したと開示しており、買い材料となっている。ファーマＦによると、ウェアラブル型スーパーキャパシタや電気自動車向けハイブリッド型エネルギー貯蔵モジュールなどへの応用が期待できるという