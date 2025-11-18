―［誰が為にか書く〜北関東の山の上から〜］― 環境省によれば、今年４月〜10月までのクマによる被害件数は１７６件、被害者数は１９６件と過去最悪のペースとなっている。連日、各所にクマの目撃情報、被害報告がニュースで報道され、われわれの日常を震撼させている。そんななか、本誌連載中の東出昌大がクマについて寄稿してくれた。猟師免許を持ち、日常的に山に出入りする東出昌大は現在のクマ報道をどう見るのか。（以下、