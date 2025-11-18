2025年11月30日までの抽選販売 スバルから限定300台のBRZ、「STI Sport タイプRA」が発表された。バランスどりした水平対向4気筒にスーパー耐久で得たノウハウを注ぎ込んだパーツなど、走りに徹底的にこだわった1台となっている。そんなBRZ STI Sport タイプRAに、スーパー耐久にもスポット参戦経験を持つ走れるモータージャーナリストの橋本洋平が試乗した。