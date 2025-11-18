NHK夜ドラ『ひらやすみ』公式Instagramが更新され、収録現場のオフショットが公開された。 参考：岡山天音は“欠点”も“らしさ”に変えてくれる『ひらやすみ』ヒロトを成立させたバランス感覚 最初に映るのは、紫陽花を背に並ぶ吉岡里帆、岡山天音、森七菜、吉村界人の4人。吉岡は作業着姿で穏やかに微笑み、岡山はエプロン姿のまま柔らかな表情を見せる。森と吉村のおどけたポーズも相まって、平屋に集う仲間の空