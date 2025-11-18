NHK夜ドラ『ひらやすみ』公式Instagramが更新され、収録現場のオフショットが公開された。

最初に映るのは、紫陽花を背に並ぶ吉岡里帆、岡山天音、森七菜、吉村界人の4人。吉岡は作業着姿で穏やかに微笑み、岡山はエプロン姿のまま柔らかな表情を見せる。森と吉村のおどけたポーズも相まって、平屋に集う仲間の空気そのままの一枚だ。

続くカットでは、平屋の台所で談笑する岡山と森の姿、アトリエで絵筆を手にする光嶌の無邪気な笑顔、欄干に寄りかかり遠くを見つめる岡山の横顔など、日常の温度が滲む瞬間が切り取られている。森が黒いスーツで立つショットや、岡山と吉村が夜の縁側で向き合うシーンも公開され、物語前半を象徴する多彩な表情が並んだ。

『ひらやすみ』は、真造圭伍の同名漫画を原作にした“ゆるやかな日常劇”。29歳フリーターのヒロト（岡山天音）が、近所の“ばーちゃん”から平屋を譲り受けたことをきっかけに、いとこのなつみ（森七菜）や、友人たちと穏やかな暮らしを始める物語だ。大きな事件が起きるわけではなく、つまずきや迷いを抱えた若者たちの日常が丁寧に積み重ねられていく点が魅力となっている。（文＝リアルサウンド編集部）