予選では点検」「お客様対応」「運転」の技術を採点高速バスを運行するWILLER EXPRESSは2025年11月14日、全国約300名のハイウェイパイロット（ドライバー）のトップを競う「トップガンコンテスト2025 予選」を東京営業所で実施しました。【こりゃ大変だ…】これが、「トップガンコンテスト2025」予選の様子です（写真）同コンテストは今年で2回目の開催となります。予選は「点検」「お客様対応」「運転」の3項目で審査が行われ