大阪・朝日放送テレビは１７日、同局の人気番組「探偵！ナイトスクープ」（２１日午後１１時１７分＝関西ローカル）にタレントで歌手の和田アキ子が「今週の特命局長」に就任し、初出演すると発表した。和田は、大阪の実家に戻った際に同番組を見るそうで「みんなまじめに取り組んで、どんな田舎でも行きはるし」と絶賛。今回初めてスタジオに来てみて「すっごい楽しみです」と期待した。１本目ＶＴＲ「弱小バスケ部の息子た