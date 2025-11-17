ヒビノが底堅い動きとなっている。午後３時ごろ、スポーツ・エンターテインメント施設設計大手の梓設計のスタジアム・アリーナビジネスのコンサルティングを行う部門であるスタジアム・アリーナビジネスユニットと業務提携したと発表しており、好材料視されている。 提携を通じて両社は、特殊演出設備（音響・映像・照明・制御・ネットワーク）領域において、アリーナやスタジアムの新