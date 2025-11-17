１４日夜、黒竜江省漠河市北極村で撮影した「光柱」。（漠河＝新華社配信／戴建峰）【新華社漠河11月17日】中国の写真愛好家が14日夜、黒竜江省漠河市北極村で幻想的な光の筋「光柱」を撮影した。光柱は冬場などに地上の光が上空の氷の結晶に反射して起きる。（記者/周潤健）１４日夜、黒竜江省漠河市北極村で撮影した「光柱」。（漠河＝新華社配信／戴建峰）１４日夜、黒竜江省漠河市北極村で撮影した「光柱」。（漠河＝新華社