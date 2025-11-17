電気興業は大幅続伸している。前週末１４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期（４～９月）の連結決算を発表した。売上高が１４９億１４００万円（前年同期比１３．８％増）、最終損益が１億４３００万円の黒字（前年同期は４億５４００万円の赤字）だった。同時に自社株１００万株（消却前の自己株式を除く発行済み株式総数の１１．３８％）の消却を開示した。損益の改善と、市場への株式の再放出による潜在的な需給悪