日産スタジアムの命名権をめぐり、横浜市に対し、日産自動車側から新たに「5年で6億5000万円」で更新する案が示され、検討されていることが明らかになりました。【写真を見る】【独自】日産スタジアム命名権「5年で6億5000万円」の更新案日産側から横浜市に新たに提示命名権は現在、日産が横浜市に5年間で総額6億円を支払う契約ですが、日産は経営再建を理由に1年で5000万円と、半額以下への引き下げを要望していました。しかし