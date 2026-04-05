基本性能も高まった「LCV」仕様2025年12月18日にマイナーチェンジが発表され、装備の見直しや質感の向上によって改めて関心を集めている日産「セレナ」。ファミリー向けミニバンとして長く支持されてきたこのクルマですが、そのラインナップには3列目シートを持たない“サードシートレス仕様”という少し特殊なバリエーションも設定されています。【画像】超カッコいい！これが日産の「“新”セレナ」です！ 画像で見る（30枚