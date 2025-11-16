◇ONE173（2025年11月16日東京・有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。第9試合のフェザー級キックボクシングワンマッチで、身長195センチを誇るONEバンタム級ムエタイ世界王者ナビル・アナン（タイ）と元K―1王者の和島大海（日本）が激突。ネットではアナンの入場曲が話題となった。現同級キックボクシング世界王者のジョナサン・ハガティーと