【速報】警察と能代市によりますと16日午前11時半ごろ、能代市柳町のイオン能代店に体長80センチほどのクマ1頭が侵入しました。客や従業員は避難していて、けが人はいません。店の入り口は封鎖され、市が捕獲を検討しています。