トヨタ新「ハイラックス“SUV”」!?トヨタのインド法人は2025年10月8日、ミドルサイズSUV「フォーチュナー」の新モデル「フォーチュナー リーダーエディション」を発売しました。デカいトヨタエンブレム採用！フォーチュナーは、新興国向けの3列シートSUV。基本コンポーネントを日本でも販売されているピックアップトラック「ハイラックス」と共有しており、頑丈で耐久性に優れたラダーフレーム構造を採用しています。【画像】