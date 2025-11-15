トヨタ新「ハイラックス“SUV”」発表!? “後輪”駆動＆ディーゼルエンジン採用！ 全長4.8m級のスポーティ仕様「フォーチュナー リーダーエディション」印国に登場

トヨタ新「ハイラックス“SUV”」!?

トヨタのインド法人は2025年10月8日、ミドルサイズSUV「フォーチュナー」の新モデル「フォーチュナー リーダーエディション」を発売しました。

デカいトヨタエンブレム採用！

フォーチュナーは、新興国向けの3列シートSUV。基本コンポーネントを日本でも販売されているピックアップトラック「ハイラックス」と共有しており、頑丈で耐久性に優れたラダーフレーム構造を採用しています。

初代は2004年にデビュー。インド市場では2009年に販売が始まりました。2015年に2代目となり、2023年にマイナーチェンジされ、現在に至っています。インド国内での累計販売台数は30万台以上で、ミドルSUVセグメントを牽引する人気モデルとなっています。

今回発表されたフォーチュナー リーダーエディションは、従来モデルのエクステリアをよりスポーティな仕立てとしたのが特徴です。

フロントグリルとアルミホイールをブラックの専用デザインとしたほか、新たに前後バンパーロアスポイラーを装着しています。

ロアスポイラーにはクロームメッキが施されており、走りの力強さと上質感を両立させるアクセントとして、フードパネル先端に追加された「FORTUNER」ロゴと合わせて、存在感を際立たせています。

ボディカラーはホワイト、パールホワイト、シルバー、ブラックの4色を設定。前3色は、ピラーからルーフにかけてのキャビン部をブラックにしたツートーン仕様となっています。

パワーユニットは既存モデルと同様、2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンで最高出力204馬力、最大トルク420Nｍを発生します。ギアボックスは6速MTまたは6速AT。駆動方式はRWD（後輪駆動）です。

リーダーエディションは2024年にも販売されており、スポーティな雰囲気の特別限定仕様として好評を博しました。

今回の2025年モデルは、その路線をさらに推し進め、デザインを変更し、ディテールの統一感によって、スポーティさに加えて上質な印象をもたらしています。価格は各販売店に問い合わせとなっています。