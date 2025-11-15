サンライズコーポレーションは11月14日に、接近する動物をセンサーで感知して大音量×光×狼の威圧感で驚かせて忌避させる害獣撃退器「猛獣ブロックW-1」を発売した。●シカ、イノシシ、猿などによる農作物被害対策にも有効「猛獣ブロックW-1」は、シカやイノシシ、猿といった農作物に被害を及ぼす野生動物を、大音量とLEDフラッシュの光で追い払う害獣撃退器。音は、発砲音、警報音、猟犬の鳴き声、爆竹音といった10種類を