俳優の福士蒼汰（32）、福原遥（27）がダブル主演を務める映画「楓」（行定勲監督、12月19日公開）のジャパンプレミアが11月13日に行われた。同作は1998年にリリースされたスピッツの名曲「楓」を原案にしたラブストーリー。【こちらも読む】深田恭子、痩せすぎ？ “43歳目前”の「フライデー巻頭グラビア」に集まってしまった杞憂会場では出演者が現場でのエピソードを語り、出演者たちを現場でカメラ撮影していたという福士