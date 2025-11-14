フランスでストーカー被害にあっていた日本代表ＭＦ中村敬斗が、１４日のガーナ戦後に容疑者が逮捕されたことについて「直接何かをされたわけではないが、２、３回ランスにも来ていて、限度を超えていたので、警察に相談しました。捕まってよかったです」と心境を明かした。中村がプレーするフランス・ランスにも複数回、姿を見せていたという。この日、千葉県警我孫子署は、中村に繰り返しメッセージを送信したとして、ストー