◇サッカーW杯壮行試合日本1ー0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカーW杯開幕を目前に控えた日本代表は南野拓実や三笘薫を欠いた左シャドーに誰を据えるかがポイントの一つ。31日のアイスランド戦では、この位置で初先発となる伊東純也を起用した。前半のみの出場となったが、左サイドでコンビを組んだ中村敬斗とのホットラインは本大会への確かな可能性を感じさせた。（記録課・海鋒宏樹）アイスランドは5バ