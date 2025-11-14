シーズンを通してもっとも活躍した選手に贈られる、MLBのMVPが11月13日（日本時間14日）に発表され、ア・リーグはニューヨーク・ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、ナ・リーグではロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平が受賞した。ジャッジは、2位のシアトル・マリナーズのカル・ローリー捕手と接戦となったが、大谷は満票で3年連続4度めの受賞となった。4度の受賞はバリー・ボンズ氏の7度に次いで、歴代単独2位となる。