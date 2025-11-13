鶴岡市によりますと、13日山形県鶴岡市松尾で、クマが農業用パイプハウスのビニールをツメで引っかいて中に入った痕跡が発見されました。 【写真を見る】農業用パイプハウスのビニールをツメで...鶴岡市松尾でクマの痕跡市が注意呼びかけ（山形） 中には肥料が入っていましたが、被害はなかったということです。 市が注意をよびかけています。