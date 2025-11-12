ソフトバンクグループが急反落している。同社は１１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比７．７％増の３兆７３６８億４３００万円、最終利益は同２．９倍の２兆９２４０億６６００万円となった。ソフトバンク・ビジョン・ファンド（ＳＶＦ）事業の投資利益が拡大。米オープンＡＩへの出資に伴う評価益が膨らんだ一方、保有するエヌビディア＜NVDA＞株