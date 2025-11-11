イノテックは大幅続伸し２０００円台に乗せ、年初来高値を更新している。１０日の取引終了後、取得総数１４０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１０．７％）、取得総額２０億円を上限とする自社株買いを発表しており、株主還元姿勢を好感した買いを引き寄せている。取得期間は１１日から２６年４月３０日まで。東京証券取引所における市場買い付けで実施する。資本効率の向上と株主還元に資することを図る。 同時に２