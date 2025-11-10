ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 台湾でも少量ながらキウイが生産 甘みと酸味のバランスが完璧とアピ… 市場 高山 農薬 ニュージーランド 中国 農業 フランス イタリア 台湾 海外・国際ニュース 中央社フォーカス台湾 台湾でも少量ながらキウイが生産 甘みと酸味のバランスが完璧とアピール 2025年11月10日 17時48分 リンクをコピーする （台北中央社）台湾でも少量ではあるが、キウイが生産されている。農業部（農業省）苗栗区農業改良場（農改場）は、台湾産キウイは成熟度が完熟または9割程度に達してはじめて収穫するため、輸入品に比べ甘みと酸味のバランスがさらに完璧だとアピールしている。10日に報道資料を発表した。同農改場によれば、台湾でキウイは主に標高1000メートル以上の山地で栽培され、主要産地は北部・苗栗県大湖郷、新竹県尖石郷、中部・台中市 記事を読む おすすめ記事 「RICE UP SKIN（ライスアップスキン）」が御堂筋線をジャック！ 2025年11月8日 12時0分 ごま油の香りがたまらない！「カリカリ大根」がおつまみにぴったり 2025年11月4日 9時0分 茨城県「いいものいっぱい広場」ショップの商品 約200点が「お客様送料負担なし」で販売中！ 2025年11月6日 18時0分 清原果耶、得意ではなかったパクチーを“食べなくてはいけない機会に遭遇”その結果… 2025年10月30日 4時2分 串かつ でんがな 旬の味覚を堪能できる『秋の季節串』登場！三陸産秋刀魚や茨城産さつまいも紅天使、新作「ラムジンギスカン風」など全5種を期間限定販売 2025年11月10日 14時0分