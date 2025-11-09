11月9日、東京競馬場で行われたG2・アルゼンチン共和国杯（芝2500m）は、9番人気の伏兵ミステリーウェイの大逃げが炸裂した。直線では各馬横並びの大接戦。ハンデ戦らしい一戦で、最内でしぶとく粘り込んだ同馬が重賞初制覇を飾った。アルゼンチン共和国杯、勝利ジョッキーコメント1着ミステリーウェイ松本大輝騎手「正直そこまで自信はなくて、ただ自信のあるなし関係なく、この馬の気持ちを最大限に走る方向に向かえるだけが