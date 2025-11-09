（桃園空港中央社）現職副総統として初めてベルギー・ブリュッセルの欧州連合（EU欧州議会を訪問して演説を行った蕭美琴（しょうびきん）副総統は9日朝、帰国し、桃園国際空港（北部・桃園市）で談話を発表した。蕭副総統は欧州議会で開かれた国際議員連盟「対中政策に関する列国議会連盟」（IPAC）年次総会に、林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）と共に参加した。議連には日本や欧米各国、オーストラリアなどの国会議員