女子プロゴルファーの有村智恵選手（37）が2025年10月30日、自身のインスタグラムを更新し、ゴルフウェア姿を披露した。双子の出産を経て、約2年ぶりにツアー復帰有村選手は、「ニューバランスの人気モデル550のゴルフシューズ」とコメントし、お気に入りのゴルフシューズを履いた写真を投稿。「めちゃくちゃ可愛い」とつづっていた。「私はバスケが好きなので、バッシュがインスパイアされてるこの550の型が好きで普段から履いた