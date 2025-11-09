エアプサンは、長崎〜釜山線を2026年1月4日に定期便として開設する。火・金・日曜の週3往復を運航する。機材はエコノミークラス195席を配置した、エアバスA321型機を使用する。所要時間は長崎発が1時間10分、釜山発が1時間5分から1時間15分。運航期間は3月28日までを予定している。同路線では10月にも臨時便を運航し、韓国からの訪日旅行客が利用していた。■ダイヤBX1375長崎（18：10）〜釜山（19：15）／火・金・日BX1385釜