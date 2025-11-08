Ｆ１レッドブルの角田裕毅（２５）が、７日に開幕したブラジル・グランプリ（決勝９日＝日本時間１０日）のフリー走行１回目（ＦＰ１）で早々にクラッシュした。その影響もあり、最下位の２０番手となった。角田は去就問題が大詰めを迎える中で、レッドブル・グループへの残留へ向けてなんとしてもアピールが必要となる一戦。しかし、いきなりまさかのアクシデントが発生した。ＦＰ１が開始されて６分半ほどが経過した頃、角