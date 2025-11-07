ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 食料品の消費税率引き下げ巡り論戦 高市早苗首相が「レジ」5回連発 高市早苗 予算委員会 ABEMA TIMES 食料品の消費税率引き下げ巡り論戦 高市早苗首相が「レジ」5回連発 2025年11月7日 16時31分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 7日の衆議院予算委員会で、食料品の消費税率引き下げを巡る論戦があった 食料品消費税ゼロ法案を提出している立憲民主党の本庄知史政調会長が質問 高市首相はレジの問題に触れ、消費税率引き下げは時間がかかると答えた 記事を読む おすすめ記事 消費税減税の壁？高市総理が主張のレジシステム変更は「即できます」元内閣官房参与が明言「１年もかかるわけがない」 2025年11月6日 10時53分 退職後「収入ゼロ」なのに“住民税の納付書”が届きました。収入がないなら「住民税非課税世帯」ですよね？ 無視して大丈夫でしょうか？ 2025年11月3日 13時20分 脱・税理士の菅原氏が切り込む！退職所得控除より“毎年の控除”を優先せよ『今すぐ確認してください！最大で実質250%の利回りの節税方法があるのになんでやってないの？』 2025年11月5日 18時0分 野党側、“食料品”消費減税めぐり追及 高市首相初の予算委 2025年11月7日 16時16分