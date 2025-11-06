ニューストップ > 国内ニュース > 「ペット見守りカメラに男が」女性の家に侵入した疑いで52歳男を現行… カメラ 住居侵入 警察 国内の事件・事故 時事ニュース RSK山陽放送 「ペット見守りカメラに男が」女性の家に侵入した疑いで52歳男を現行犯逮捕 2025年11月6日 14時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 香川県さぬき市の女性宅に侵入したとして52歳男が現行犯逮捕された 女性は留守だったが、ペット見守り用のカメラに男の姿が写ったため通報 男は「人の家に許可なく入りました」などと容疑を認めているという 記事を読む おすすめ記事 元警官のハンター、獣害のリアルつづったブログ休止…イノシシ駆除で大けが「彼らが本気なら人間なんてスローモーション」 2025年11月4日 9時0分 クマ銃猟に抗議して農産物「不売運動」呼びかけ 愛護家の投稿に県人会は反発「秋田産を応援して」 2025年10月30日 18時37分 田中みな実 異性への束縛に私見「疑う時間がもったいない」自身の変化にも言及 一方、指原莉乃は… 2025年11月5日 20時38分 鈴木健太秋田県知事 熊対策で自衛隊の安全のため望むこと→「ツキノワグマの生態についても理解を」、事態は深刻で県民はドアも開けられない 2025年11月2日 12時18分