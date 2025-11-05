トイレットペーパーを箱ティッシュの代用品として使う方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造するエリエールペーパー（静岡県富士宮市）が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが「トイレットペーパー」を箱ティッシュ代わりに使う“裏技”です！エリエールペーパーは「エリエールペーパーの社員が、トイレットペーパ