「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の４日正午現在で大塚商会が「売り予想数上昇」５位となっている。 ４日の東証プライム市場で、大塚商会が３日ぶりに反落。同社は先週末１０月３１日に第３四半期累計（１～９月）の決算を発表し、連結営業利益は前年同期比２７．５％増の６６５億２９００万円となった。企業のＩＴ投資需要は底堅く、システムインテグレーション事業などが堅調だ