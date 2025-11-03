ドジャース・山本由伸投手（２７）が見せた歴史的力投が各方面に衝撃を与えた。１日（日本時間２日）に敵地トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦を延長１１回に５―４で制し、悲願の連覇を達成。その最大の立役者はＷＳのＭＶＰにも輝いた右腕だった。第２戦で完投勝利を収め、中５日で先発した第６戦も６回１失点で白星。そしてこの日は「中０日」で９回途中から２回２／３を投げ、救援投手と