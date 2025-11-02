[11.1 プレミアリーグ第10節 リバプール 2-0 アストン・ビラ]プレミアリーグは1日、第10節を各地で行い、MF遠藤航所属のリバプールがアストン・ビラを2-0で破った。プレミアリーグでの4連敗からようやく抜け出し、5試合ぶりの白星。今季わずか3得点2アシストと不調に陥っていたFWモハメド・サラーが2試合連発でチームを救った。開幕5連勝から4連敗のリバプールと、5試合未勝利から4連勝のアストン・ビラという対照的なクラブの