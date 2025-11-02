この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、脱サラ料理家ふらお┊初書籍『ひらめきレシピ』(@furafurafufu)さんの投稿したレシピです。秋になるとサツマイモやかぼちゃなど、ホクホクしたものが食べたくなりませんか？料理家のふらおさんは、一度でいいので試してほしい【かぼちゃのクリチサラダレシピ】を公開。材料3つで簡単おいしいと話題になりました！ 材料3つでできる【かぼちゃのクリ