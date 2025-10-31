日本精化 [東証Ｐ] が10月31日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比22.4％増の31億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の52億円→57.3億円(前期は52.1億円)に10.2％上方修正し、一転して10.0％増益を見込み、一気に3期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利