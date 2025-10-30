¡ÖÊÝ°é±à¤Î£²³¬¤«¤é¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¸÷¤¬¡×10·î21Æü¤ÎÄ«¡¢ºë¶Ì¸©·ÙÁð²Ã½ð¤«¤é·Ù´±¤ËÉÕ¤­Åº¤ï¤ì¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿£±¿Í¤Î½÷¡£ÌÓÀè¤¬¾¯¤·Ãã¿§¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹¤¤È±¤ò¸å¤í¤Ç£±¤Ä¤ËÂ«¤Í¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿´éÎ©¤Á¤ÏÍ¥¤·¤½¤¦¤Ë¤â¤ß¤¨¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢Èà½÷¤Ï¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ÊÝ°é±à¤Ë²Ð¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤«¨¡¨¡¡£10·î19Æü¡¢ºë¶Ì¸©·ÙµÈÀî½ð¤Ï¡¢¶ÐÌ³Àè¤ÎÊÝ°é±à¤ËÊü²Ð¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÊÝ°é»Î¡¦º£À®º»Ìï¹áÍÆµ¿¼Ô¡Ê31¡Ë¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ÈÈó¸½½»·úÂ¤ÊªÅùÊü²ÐÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¡£