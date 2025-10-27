登山中の熊害事件として有名な、福岡大学ワンダーフォーゲル部ヒグマ事件。1970年に起きたこの事件では、北海道の日高山脈で登山をしていた学生たちが巨大ヒグマに3日で6度も襲撃され、3人が命を落とした。なぜこんな惨劇が起きてしまったのか。事件の全容を解説する。※本稿は、『日本クマ事件簿』（三才ブックス）の一部を抜粋・編集したものです。著者をフォローすると、風来堂の最新記事をメールでお届けします。日本最高峰の