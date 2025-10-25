「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が25日までに自身のYouTubeチャンネルで生配信を実施。ジャーナリスト田原総一朗氏（91）が今月19日放送のBS朝日の討論番組「激論！クロスファイア」内で自民党の高市早苗総裁に向け「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言するなどし、同局から厳重注意を受け、23日に自身のXで謝罪した件について、私見を述べた。ちなみにひろゆき氏自身も昨年7月、自身