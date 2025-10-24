歌手・タレントのあのが、10月21日に放送された音楽番組「あのちゃんの電電電波」（テレビ東京系）に出演。“あのちゃんモノマネ”が上手いと思う人について語った。この日、“猫のササキ”こと霜降り明星・粗品から「あのちゃんのモノマネ、結構いろんな人しますけど」と話を振られたあのは「やってくれてますね」とコメント。粗品が「誰が一番上手い？ あのちゃん的に」とたずねると、あのは「田中みな実先生かなぁ」と答え、「