2025年は映画『ババンババンバンバンパイア』やドラマ『秘密〜THE TOP SECRET〜』、『しあわせな結婚』などの話題作で注目を集め、連続テレビ小説『ばけばけ』への出演に加え、自身が作・絵を手掛けた絵本を11月に発売するなど幅広く活躍中の板垣李光人さん。【写真】『ミーツ・ザ・ワールド』でホスト役を演じた板垣李光人さん最新出演映画『ミーツ・ザ・ワールド』では、既婚者で不特定多数から愛されたいホスト・アサヒを演じて