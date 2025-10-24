【全2回（前編／後編）の前編】自民党の高市早苗総裁（64）は21日、衆参両院の首相指名選挙で第104代首相に選出された。彼女はいかにして権力の階段を上り詰めたのか……。＊＊＊【秘蔵写真】「白無垢姿」の高市氏。「花嫁」に扮した25年前のレアショット高市氏が現在の地位に上り詰めた背景には、数人の有力者の姿がちらつく。特に森喜朗元首相との“関係”は永田町で長らくささやかれ続けており、本誌（「週刊新潮」）も