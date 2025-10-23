ドトールコーヒーは12月26日、サンリオの「ポチャッコ」とコラボした「福袋2026」(2,300円〜)を発売する。ドトール×ポチャッコ○「福袋2026」10月24日より予約開始福袋は、2,300円から11,000円の全9種。ドトール×ポチャッコ オリジナルトートバッグに、限定グッズやドリップカフェ、店舗で使えるコーヒーチケット等を詰め込んだ「DOUTOR×Pochaccoオリジナルバッグセット」と、最大32%OFFでコーヒーが楽しめるお得なセットを用意